Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина началась с их совместной пресс-конференции в замке Мезеберг. В фокусе переговоров будут стоять три главные темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2" pic.twitter.com/PIxAuHAA4V

Перед началом переговоров они выступили с заявлениями, согласно которым переговоры будут посвящены ситуациям с иранской ядерной сделкой, газопроводом «Северный поток 2», положении в Сирии и Украине, а также теме прав человека.

Президент России Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В июле Владимир Путин встречался с президентом США Дональдом Трампом, который принял решение о выходе из международного соглашения с Ираном об ограничении ядерной программы, а также критикует Германию за участие в газовых проектах с Россией.

Последний раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в Сочи в мае 2018 года.