Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с Ангелой Меркель
Президент России Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Перед началом переговоров они выступили с заявлениями, согласно которым переговоры будут посвящены ситуациям с иранской ядерной сделкой, газопроводом «Северный поток 2», положении в Сирии и Украине, а также теме прав человека.
Как пишет Deutsche Welle, формат встречи не предусматривает итоговой пресс-конференции.
Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина началась с их совместной пресс-конференции в замке Мезеберг. В фокусе переговоров будут стоять три главные темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2" pic.twitter.com/PIxAuHAA4V— DW (на русском) (@dw_russian) August 18, 2018
В июле Владимир Путин встречался с президентом США Дональдом Трампом, который принял решение о выходе из международного соглашения с Ираном об ограничении ядерной программы, а также критикует Германию за участие в газовых проектах с Россией.
Последний раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в Сочи в мае 2018 года.