Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

Интерфакс
17:14, 18 августа 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин прилетел в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

Перед началом переговоров они выступили с заявлениями, согласно которым переговоры будут посвящены ситуациям с иранской ядерной сделкой, газопроводом «Северный поток 2», положении в Сирии и Украине, а также теме прав человека.

Как пишет Deutsche Welle, формат встречи не предусматривает итоговой пресс-конференции.

В июле Владимир Путин встречался с президентом США Дональдом Трампом, который принял решение о выходе из международного соглашения с Ираном об ограничении ядерной программы, а также критикует Германию за участие в газовых проектах с Россией.
Последний раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в Сочи в мае 2018 года.

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