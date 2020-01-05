Во Франции преступник напал с ножом на полицейских. Это второе подобное нападение с начала января

Полиция французского города Мец ранила преступника, бросившегося с ножом на группу полицейских, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Как отмечает агентство, мужчина кричал «Аллаху акбар» («Бог велик»). Он угрожал полицейским ножом, после чего те ранили его в бедро.

По данным полиции, нападавший входил в списки людей, за которыми велось наблюдение из-за связей с террористами. Личность подозреваемого не раскрывается.

3 января в пригороде Парижа Вильжюиф 22-летний преступник напал с ножом на прохожих. Во время нападения он выкрикивал «Аллаху акбар». По уточненным данным, погиб один мужчина, еще две женщины получили ранения. Полиция убила нападавшего.

В последние годы Франция подверглась серии нападений со стороны исламских террористов. Самое крупное нападение произошло в ноябре 2015 года в Париже, когда в результате серии терактов погибли 130 человек.