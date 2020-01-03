В пригороде Парижа вооруженный ножом преступник напал на прохожих. Один человек погиб, трое ранены

В пригороде Парижа Вильжюиф преступник напал с ножом на прохожих. Нападения были совершены около 14:00 по местному времени в парке От-Брюйер и возле него.

Ранения, по данным BFM TV получили четыре человека, один из пострадавших умер. Le Figaro сообщает о как минимум двух раненых, один из которых от полученных ранений скончался. RTL — о двух раненых и одном погибшем.

Нападавший был убит прибывшими на место происшествия полицейскими. Как сообщается, в него выстрелили как минимум три раза.

Никаких версий о мотивах нападавшего полиция пока не выдвигает.