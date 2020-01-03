В Турции вступил в силу закон, разрешающий Эрдогану отправить военных в Ливию

Парламент Турции большинством голосов одобрил закон, предусматривающий отправку военных в Ливию. Документ ратифицирован президентом и в пятницу опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete и, таким образом, вступил в силу.

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что первая группа турецких военных может отправиться в Ливию уже через два дня после принятия соответствующего закона. Reuters, в свою очередь, считает, что речь о немедленной переброске турецких войск в Ливию не идет.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что появление иностранных военных может дестабилизировать ситуацию в Ливии. Главы Греции, Израиля и Кипра выпустили совместное заявление, в котором призвали Турцию отказаться от своих планов. Евросоюз также выразил обеспокоенность.

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