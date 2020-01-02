Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии в ютьюбе к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Авторизованные пользователи могут поставить лайки или дизлайки под видео, но результат отображаться не будет. Видео «Первого канала» посмотрели более 100 тысяч человек, а у «России 24» — более 2,7 миллиона просмотров.

Ролик с поздравлением президента, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна — пользователи поставили ему 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

В 2019 году ролики с новогодним обращением президента РФ изначально можно было комментировать и ставить лайки, но впоследствии эту возможность также отключили.