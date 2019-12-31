Студента из Буденновска, облившего кислотой трех школьниц, приговорили к пяти годам колонии

Суд города Буденновск приговорил к пяти годам колонии общего режима студента медицинского колледжа, который облил кислотой трех девочек-подростков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор был вынесен 30 декабря. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Нападения в Буденновске произошли летом 2017 года. С разницей в несколько дней в больницу попали трое девочек-подростков, которые получили химические ожоги средней степени тяжести. Сообщалось, что их обливал кислотой проезжавший мимо велосипедист.

СК возбудил дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. В ноябре 2018 года по подозрению в нападениях задержали студента медицинского колледжа. Его образцы ДНК совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты. На допросе студент заявил, что совершал преступления «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».