Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

В Буденновске задержали студента, обливавшего кислотой школьниц

Следственный комитет России
10:05, 11 сентября 2018
Надежный источник

Правоохранительные органы Ставропольского края задержали и поместили под стражу 19-летнего жителя Буденновска, подозреваемого в нападении на трех несовершеннолетних девушек и обливании их кислотой.

Как сообщает Следственный комитет РФ, уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью было возбуждено в июне 2017 года после того, как в больницы Буденновска с разницей в несколько дней поступили три девушки с химическими ожогами средней степени тяжести.

В ходе расследования были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч местных жителей, подпадавших под характеристики нападавшего.

Подозреваемым оказался 19-летний студент медицинского колледжа. Его образцы ДНК совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия.

На допросе задержанный не отрицал содеянного и пояснил следователю, что совершал преступления «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии». В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Как платить алименты? Ведущие подкаста готовятся к разводу
42 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы