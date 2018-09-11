В Буденновске задержали студента, обливавшего кислотой школьниц

Правоохранительные органы Ставропольского края задержали и поместили под стражу 19-летнего жителя Буденновска, подозреваемого в нападении на трех несовершеннолетних девушек и обливании их кислотой.

Как сообщает Следственный комитет РФ, уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью было возбуждено в июне 2017 года после того, как в больницы Буденновска с разницей в несколько дней поступили три девушки с химическими ожогами средней степени тяжести.

В ходе расследования были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч местных жителей, подпадавших под характеристики нападавшего.

Подозреваемым оказался 19-летний студент медицинского колледжа. Его образцы ДНК совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия.

На допросе задержанный не отрицал содеянного и пояснил следователю, что совершал преступления «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии». В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.