Россия запретила цитрусовые из Китая

Россельхознадзор с 6 января 2020 года запрещает поставки цитрусовых из Китая, сообщается на сайте ведомства.

«Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — сказано в сообщении.

В августе Россия запретила ввоз из Китая персиков и яблок. Россельхознадзор 30 декабря уточнил, что запрет продлили.

По данным Федеральной таможенной службы, которые приводило РИА Новости, в 2018 году Китай экспортировал в РФ 180 тысяч тонн цитрусовых. КНР занимала четвертое место среди стран-поставщиков цитрусовых, первое место было у Турции.

Турецкие мандарины и апельсины, а также многие другие продукты, Россия запретила в 2015 году после того, как Турция сбила российский Су-24. Цитрусовые из Турции снова разрешили в 2016-м.