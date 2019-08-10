Россия запретила ввоз персиков и яблок из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и семечковых культур из Китая. Запрет начнет действовать с 10 августа.
Такое решение было принято из-за продолжающихся случаев поставок культур, зараженных опасными, карантинными для России объектами.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что как минимум шесть раз обращались к китайской стороне с требованием провести необходимые инспекции, но не получили ответа.
Так, в 2018-2019 годах они были выявлены в 48 случаях. Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруженные в поставках карантинные объекты угрожают снижением урожаев этих культур на 30-90%.
Китай ежегодно поставляет в Россию 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Из них на семечковые и косточковые приходится более 190 тысяч тонн.