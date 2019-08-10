Россия запретила ввоз персиков и яблок из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз и культур из Китая. Запрет начнет действовать с 10 августа.

Такое решение было принято из-за продолжающихся случаев поставок культур, зараженных опасными, карантинными для России объектами.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что как минимум шесть раз обращались к китайской стороне с требованием провести необходимые инспекции, но не получили ответа.

Китай ежегодно поставляет в Россию 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Из них на семечковые и косточковые приходится более 190 тысяч тонн.