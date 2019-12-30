Следственная группа МВД Казахстана рассматривает новую версию крушения пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате, сообщает Tengri News.

Как заявил глава министерства Ерлан Тургумбаев, возможной причиной катастрофы могли стать ошибки в работе навигационных служб. Другие версии, которые уже озвучивались ранее — ошибка экипажа и техническая неисправность.

Также рассматривалась версия неблагоприятных погодных условий, но ее отвергли.

Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты. Сразу после взлета лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. В результате погибли 12 человек, еще 67 ранены. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.