Из твиттера пропал ретвит Трампа с именем осведомителя, чьи показания стали началом импичмента

Твит президента США Дональда Трампа с именем предполагаемого осведомителя, чья информация стала основой для импичмента, оказался недоступен для части пользователей. Как сообщает Associated Press (AP), Twitter объяснил это техническим сбоем.

Трамп вечером 27 декабря ретвитнул сообщение с именем информатора от аккаунта @Surfermom77, в течение всего дня 28 декабря твит не был виден. Twitter в комментарии для AP объяснил, что причиной стал сбой в одной из систем соцсети.

На момент публикации заметки твиттер @Surfermom77 был удален, в профиле Трампа ретвита от такого пользователя больше нет. Как отмечает AP, у @Surfermom77 были признаки бота, например, высокая активность и стоковые фотографии профиля.

Представитель Twitter сказала Reuters, что любые твиты с личными данными какого-либо человека нарушают правила соцсети о персональных данных. При этом имена к ним не относятся, уточнила собеседник агентства.

Reuters добавляет, что Трамп на минувшей неделе также поделился ссылкой на статью издания Washington Examiner (консервативная газета, ориентированная на республиканцев), где, как пишет агентство, содержалась непроверенная информация о возможном осведомителе.

The New York Times в ноябре писала, что с сентября Трамп более ста раз ретвитнул сообщения, касающиеся информатора. Имя предполагаемого осведомителя в них ни разу не называлось.

Палата представителей американского Конгресса 18 декабря объявила импичмент Трампу, поводом для которого послужила беседа президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. Информатор, который сообщил о содержании разговора, увидел в нем попытки Трампа надавить на Зеленского, чтобы Украина возобновила антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена — сына политика-демократа и вероятного участника президентских выборов 2020 года Джо Байдена.