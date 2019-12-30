«Холоп» обогнал «Союз спасения» в российском прокате

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала лидером российского кинопроката.

По данным портала kinobusiness.com, в предновогодний уик-энд с 26 по 29 декабря картина собрала 315,5 миллиона рублей.

Второе место по кассовым сборам также у российского фильма — мелодрамы «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Она собрала в прокате 126,8 миллиона рублей.

На третьем месте заключительный эпизод киносаги «Звездные войны» — «Скайуокер. Восход» (97,3 миллиона рублей).