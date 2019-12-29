Киев и Донбасс обменялись пленными

Обновлено. В рамках обмена Донецк передал Киеву 51 человека и забрал 61 своего сторонника. В свою очередь Луганск передал Киеву 25 человек, забрав 63 сторонников.

Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провели первый за два года обмен пленными. Он проходил 29 декабря на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, сообщает ТАСС.

Договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.