Адреса лауреатов королевских наград Великобритании попали в открытый доступ
Источник: BBC News
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Личные данные получателей высших государственных наград Великобритании по ошибке опубликовали на сайте правительства.
Список знаменитостей, награжденных королевой Елизаветой II по случаю Нового года, был доступен на сайте gov.uk с вечера пятницы до субботы. В нем были указаны полные данные 1097 человек, включая их домашние адреса. Среди них — певец Элтон Джон, бывший лидер Консервативной партии Йен Данкан Смит, игрок британской сборной по крикету Бен Стокс и многие другие.
Британское правительство принесло официальные извинения всем, кого коснулась утечка информации. Представитель властей добавил, что документ был доступен в интернете не более часа.