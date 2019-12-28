Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Он три часа кружил над аэропортом

Самолет Airbus A320 компании «Уральские авиалинии» успешно совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, сообщает E1.RU со ссылкой на источник. По данным СК, никто не пострадал.

Днем 28 декабря лайнер вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, но экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, на борту сработал датчик некорректного измерения скорости. Перед посадкой самолет выработал топливо, он три часа кружил над аэропортом.

В «Уральских авиалиниях» говорили, что на борту находились 149 пассажиров. ТАСС при этом сообщал, что в самолете летели 146 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Следственный комитет начал проверку из-за вынужденной посадки самолета.