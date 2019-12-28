Самолет «Уральских авиалиний» со 149 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Источник: E1.RU
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Пассажирский самолет А320 «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту находятся 149 человек, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Самолет ранее вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, после чего начал кружить над городом Сысерть. По информации источника издания, пилот решил выработать топливо, чтобы вернуться в Кольцово. Судя по данным сайта Flightradar, самолет, выполняющий рейс U62931, сделал несколько кругов в районе аэропорта.
Экипаж самолета решил вернуться в Екатеринбург после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.
Уточнение. Первоначально в заметке сообщалось, что на борту находятся 200 пассажиров. Уже после публикации представители «Уральских авиалиний» назвали точное число пассажиров.