Самолет «Уральских авиалиний» со 149 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолет А320 «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту находятся 149 человек, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет ранее вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, после чего начал кружить над городом Сысерть. По информации источника издания, пилот решил выработать топливо, чтобы вернуться в Кольцово. Судя по данным сайта Flightradar, самолет, выполняющий рейс U62931, сделал несколько кругов в районе аэропорта.

Экипаж самолета решил вернуться в Екатеринбург после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.

Уточнение. Первоначально в заметке сообщалось, что на борту находятся 200 пассажиров. Уже после публикации представители «Уральских авиалиний» назвали точное число пассажиров.