Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом» по спору на 7,4 миллиарда долларов

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» на 7,4 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте украинского правительства, мировое соглашение должен подписать министр юстиции Украины Денис Малюська.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85 миллиардов гривен, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа, напоминает «Интерфакс-Украина». Компания не выплатила штраф, после чего за счет пени сумма выросла до 172 миллиардов гривен. По курсу Нацбанка Украины на 27 декабря, это около 7,38 миллиарда долларов.

Как отмечает УНИАН, отказ официального Киева от штрафа был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.

27 декабря «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража по спорам двух компаний о контрактах на поставку и транзит газа.