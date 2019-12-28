«Мы никому не позволим читать нам нотации». Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши после заявления президента России Владимира Путина о польском дипломате, работавшем в гитлеровской Германии в 1930-х годах.

Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что встречался с директором восточного департамента польского МИДа. По его словам, беседа была «жесткая, но вполне корректная».

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — сказал дипломат.

Владимир Путин 24 декабря раскритиковал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который, по словам российского президента, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя, — говорил Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях».

В июле 2019 года Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Польский вице-премьер Яцек Сасин объяснил это тем, что Путин является «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении соседей».