Глава Роскомнадзора Александр Жаров появился в Telegram

В мессенджере Telegram появился аккаунт человека, использующего номер телефона главы Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала скриншот уведомления Telegram о том, что в мессенджере появился пользователь «Жаров Роскомнадзор».

Информацию также подтвердил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, который выложил похожий скриншот, сделанный знакомым Жарова.

Александр Жаров и представители Роскомнадзора это официально не комментировали. В мае 2018 года Жаров говорил, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram.

Telegram официально заблокирован на территории России с 16 апреля 2018 года, но несмотря на это фактически остается доступным для российских пользователей. В ходе попыток заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзор неоднократно блокировал десятки крупных сайтов и сервисов.

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