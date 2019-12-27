«Солдатские матери» попросили Минобороны повторно обследовать сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Союз комитетов солдатских матерей обратился к начальнику Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ с просьбой госпитализировать сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова для проведения дополнительного медицинского обследования.

Глава организации Валентина Мельникова отметила, что, судя по заключению, представленному ФБК, у Шаведдинова есть заболевание, «с которым в армию, безусловно, не призывают».

«У военных, как я поняла, есть сомнения, якобы эти документы фальшивые. Я посмотрела, нормальная выписка, печать и подпись врача стоит, специализированное медицинское учреждение, известное, крупное. Если есть какие-то сомнения, они должны были положить его на обследование. Шаведдинова ни в первый призыв, ни в этой облаве никто не обследовал», — отметила Мельникова.

Руслана Шаведдинова забрали в армию 23 декабря, через несколько часов после того, как суд отклонил жалобу на решение военкомата о его призыве, из-за наличия которой его по закону не могли отправить служить. В ФБК утверждают, что за несколько дней до этого Шаведдинов подал в суд другую жалобу, поэтому несмотря на отклонение первой, его отправка в войска была незаконной.