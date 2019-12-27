Росстат: население России к 2036 году в среднем сократится до 143 миллионов человек

Население России к 2036 году в среднем сократится до 142 миллионов 993 тысяч человек, следует из демографического прогноза Росстата.

По пессимистичному прогнозу, к 2036 году численность населения сократится до 134,3 миллиона человек, по оптимистичному — вырастет до 150,1 миллиона человек. В пессимистичном и среднем вариантах прогноза миграционный прирост ниже естественной убыли населения, в оптимистичном миграция компенсирует убыль.

Также Росстат опубликовал прогноз ожидаемой продолжительности жизни до 2035 года. По низкому варианту прогноза продолжительность жизни в среднем составит 75,4 года (71 год для мужчин, 79 лет для женщин), по среднему прогнозу — 79,1 года (75 для мужчин, 82 для женщин), по оптимистичному прогнозу — 81,7 года (78 для мужчин, 84 для женщин).

Согласно указу президента РФ, продолжительность жизни россиян к 2024 году должна составить 78 лет, к 2030-му — 80 лет. Прогноз Росстата до этих показателей не дотягивает.

Население России в 2020 году, по оценке Росстата, составит 146,7 миллиона человек.

Организация объединенных наций в своем демографическом докладе прогнозировала, что население России к 2050 году в среднем сократится до 135,8 миллиона человек.