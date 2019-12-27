Дочь Брюса Ли потребовала 30 миллионов долларов от китайской сети фастфуда за изображение отца на логотипе

Дочь покойного актера и мастера кунг-фу Брюса Ли подала в суд на сеть китайских закусочных Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца.

Иск Шеннон Ли подан от лица компании Bruce Lee Enterprises, которая владеет правами на изображение актера. Истец требует от сети фастфуда компенсацию в размере 210 миллионов юаней (30 миллионов долларов) за использование образа Брюса Ли в логотипе компании.

На логотипе Real Kungfu изображен мужчина в желтой футболке в позе мастера кунг-фу. Сеть заявила, что зарегистрировала и использует товарный знак в течение 15 лет. Real Kungfu была основана в 1990 году и имеет около 600 закусочных по всему Китаю.

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