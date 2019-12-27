Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил согласием на проведение боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!», — сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме. Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 22 декабря. «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой», — прокомментировал свое решение глава Чечни.