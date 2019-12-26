Власти России обсуждают введение вычета из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере прожиточного минимума или выше, чтобы поддержать . Совещания об этом идут в правительстве и администрации президента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных чиновников.

Обсуждаются разные варианты реформы. Один из чиновников рассказал, что это может быть не просто отмена НДФЛ для малоимущих, а вычет в 1,5 прожиточного минимума для всех. По словам источника, в этом случае ставка налога может вырасти до 16%, чтобы компенсировать часть потерь. Еще один чиновник сказал, что ставку нужно повышать вдвое, чтобы совсем избежать колоссальных выпадающих доходов.

Источники издания оценили налоговую реформу в 1-1,5 триллиона рублей для регионов, в чьи бюджеты зачисляется НДФЛ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил газете, что «пока нет ни позиции, ни решений», а предметные совещания по теме не проводят. В Минфине, Минэкономразвития и в аппарате премьер-министра это не комментировали.

С 1 января 2019 года в России была повышена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — она увеличилась с 18% до 20%. Как писали в мае 2018 года «Ведомости», с помощью этой меры власти решили получить часть денег на выполнение нового «майского указа» президента Владимира Путина, который предполагает повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России и требует как минимум восемь триллионов рублей.