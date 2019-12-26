В Великом Новгороде уволился главный редактор газеты, которого журналистка обвинила в изнасиловании

Дума Великого Новгорода освободила от должности главного редактора муниципальной газеты «Новгород» Михаила Боголюбова. Об этом сообщается на сайте думы.

Боголюбов сам подал заявление об увольнении, за его отставку проголосовало большинство депутатов. Боголюбов возглавлял газету «Новгород» с 2015 года.

В октябре журналистка сайта «Новгород.ру» Алина Щеглова публично заявила, что ее изнасиловал главный редактор местной муниципальной газеты. На следующий день, по словам журналистки, насильник попросил ее «не ломать друг другу жизни продолжением» и пообещал, что «накажет себя сам».

Щеглова не назвала имя человека, которого обвинила в насилии, но другие журналисты вычислили, что это Михаил Боголюбов. После того, как Щеглова предала историю огласке, было возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера, Боголюбов ушел в отпуск.