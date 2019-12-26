Владимир Мединский объявил о смене руководства «Роскино». Екатерина Мцитуридзе покинет компанию

Совет директоров принял решение о смене генерального директора — Екатерина Мцитуридзе, занимавшая этот пост с 2011 года, покидает компанию. Об этом журналистам заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, мы очень ей за это благодарны. Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — сказал он.

Мединский добавил, что компания уже определилась с кандидатурой нового гендиректора, но не назвал его имени. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что новой главой «Роскино» станет Евгения Маркова, нынешний директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент». Ранее она также работала в компаниях Philips, дочерних структурах РЖД и банка «Россия».