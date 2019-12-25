РЖД показали новый электронный билет на поезд. В нем пассажиров просят пускать на нижнюю полку соседей сверху

Компания «Российские железные дороги» показала, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд — он появится в первой половине 2020 года. Видеоролик опубликован на сайте РИА Новости.

В видео новый билет описывают как понятный, персонализированный и функциональный. В нем крупным шрифтом написана информация о рейсе, подробно описан тариф, даны инструкции для пассажиров.

В билете прописано, где могут сидеть и хранить свой багаж пассажиры с верхней и нижней полок. В билете с местом наверху сказано, что багаж нужно хранить на третьей полке, а днем «разрешается сидеть на нижней полке». В билете с местом внизу написано: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

В 2017 году пользователь Pikabu попросил РЖД объяснить, могут ли пассажиры с верхней полки сидеть на нижней полке. В компании заявили, что это невозможно, если пассажир снизу против. После публикаций СМИ в РЖД уточнили, что пассажир с верхней полки может временно занять свободную нижнюю полку с разрешения проводника или начальника поезда. В компании также призывали пассажиров быть добрей и относиться друг к другу с уважением.

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