Производители электроники предложили распространить ответственность по «закону против Apple» на разработчиков приложений

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники ( ) предложила, чтобы ответственность по о предустановке российского софта несли в том числе разработчики приложений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя ассоциации Антона Гускова.

В РАТЭК считают, что стабильность устройств, подпадающих под действие закона, будет зависеть в том числе от отечественных приложений, установленных на них. В ассоциации предложили прописать в законе «О защите прав потребителей» ответственность разработчиков приложений, в том числе материальную.

Также в РАТЭК призвали ввести переходный период продолжительностью до года, чтобы проверить, как работает закон об обязательной предустановке российского софта. В ассоциации предложили в ходе пилотного проекта предустанавливать одно некоммерческое приложение, например, «Госуслуги», на один вид устройств.