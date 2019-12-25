Производители электроники предложили распространить ответственность по «закону против Apple» на разработчиков приложений
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила, чтобы ответственность по закону о предустановке российского софта несли в том числе разработчики приложений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя ассоциации Антона Гускова.
В РАТЭК считают, что стабильность устройств, подпадающих под действие закона, будет зависеть в том числе от отечественных приложений, установленных на них. В ассоциации предложили прописать в законе «О защите прав потребителей» ответственность разработчиков приложений, в том числе материальную.
Также в РАТЭК призвали ввести переходный период продолжительностью до года, чтобы проверить, как работает закон об обязательной предустановке российского софта. В ассоциации предложили в ходе пилотного проекта предустанавливать одно некоммерческое приложение, например, «Госуслуги», на один вид устройств.