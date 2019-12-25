Лучшей научно-популярной книгой по версии РАН стали «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского

Российская академия наук (РАН) вручила премии за лучшие работы по популяризации науки.

Лучшей научно-популярной книгой РАН признала «Байки из грота» антрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского, сообщил в фейсбуке генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.

Книгу издали при участии проекта «ПостНаука».

Праздничная культура у древних людей — Станислав Дробышевский ПостНаука

Лучшей журналистской работой стал цикл статей Ольги Волковой, Андрея Панова и Ольги Стариковской о молекулярной биологии на портале «Биомолекула», сообщил астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

Фильм «Жизнь подо льдом» Анастасии Тмур и Егора Быковского победил в номинации «Лучшее научно-популярное видео».

Денежный эквивалент премии РАН — 100 тысяч рублей.