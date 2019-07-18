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Кроманьонцы — вегетарианцы? Огонь изобрели раньше каменных орудий? Очень сложный тест антрополога Станислава Дробышевского про первых людей

Ученые обнаружили самые древние останки Homo sapiens за пределами Африки. Их возраст оценивают примерно в 210 тысяч лет. Эта находка говорит о том, что представители Homo sapiens мигрировали из Африки намного раньше, чем считалось. Что еще мы знаем о древних людях и их быте? Когда появились первые каменные орудия, а когда началось использование огня? Осторожно: это очень сложный тест.

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Автор: Станислав Дробышевский Фото в анонсе: Gulshan Khan / AFP / Scanpix / LETA