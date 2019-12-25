«АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд с 2020 года

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 года повысит розничные цены на все свои модели в среднем на 2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей трех дилерских компаний.

Так, например, самая продаваемая в России модель компании Lada Granta подорожает на 2,5% или на 11 тысяч рублей и будет стоить от 455900 рублей. В самом «АвтоВАЗе» это не комментируют.

Дилеры связывают повышение цен с традиционной сменой модельного года и инфляцией.

В 2019 году «АвтоВАЗ» трижды повышал цены на свои автомобили. Сначала это произошло в январе — из-за роста цены выросли на 3%. В июле и августе компания снова увеличивала цены из-за инфляции в среднем на 1%. В 2018 году «АвтоВАЗ» повышал цены на свои автомобили четыре раза.