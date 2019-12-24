Весь общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

С восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января в Москве проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным, сообщил мэр Сергей Собянин.

Также бесплатными с 1 по 8 января будут уличные парковки, парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, добавил Собянин.

Ранее проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь бесплатным не делали.

В пресс-службе мэрии уточнили, что всю новогоднюю ночь будет работать 61 маршрут наземного транспорта, пишет «Интерфакс». Еще 101 маршрут проработает до 03:30, также на улицы выйдет 13 регулярных ночных маршрутов.

В ночь на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, 66 маршрутов наземного транспорта до 03:30. Поезда МЦД и пригородного сообщения в ночь на 31 декабря и в ночь на 7 января будут ходить до 02:00 часов ночи.

В новогодние праздники-2020 в Москве центральные улицы перекроют впервые на десять дней: с 28 декабря по 6 января. В прошлые годы центр Москвы делали пешеходным в новогодние праздники не больше чем на шесть дней.