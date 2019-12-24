Генерала таможенной службы обвинили в покровительстве контрабандистам. У него изъяли почти 80 миллионов рублей и слитки золота

Обновление. Суд арестовал Александра Кизлыка на два месяца.

Генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык, задержанный 23 декабря, обвиняется в том, что помогал уйти от ответственности людям, занимавшимся контрабандой валюты. Об этом следователь сообщил в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Кизлыка, пишет «Интерфакс».

60-летнему начальнику управления таможенного расследования и дознания ФТС предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Генерал отрицает вину: «Я не давал никаких указаний о принятии незаконных решений».

Источник «Интерфакса» утверждает, что Кизлык, предположительно, помог избежать наказания супруге посла Кении, которая пыталась незаконно вывезти из России более 50 тысяч долларов. Всего генералу вменяют два эпизода обвинения, сказал источник. Официально это не подтверждено.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов (37,2 миллиона рублей) и 600 тысяч евро (41,2 миллиона рублей), слитки золота и часы известных брендов, сообщил следователь.

Помимо Кизлыка по делу проходят еще трое фигурантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Это заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин, а также заместитель Кизлыка Алексей Серебро.