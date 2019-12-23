В аппарате Федеральной таможенной службы идут обыски. Задержан как минимум один генерал

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) и ее региональных подразделениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о крупных махинациях, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По данным телеканала, задержаны несколько высокопоставленных сотрудников ФТС.

Среди задержанных — генерал-лейтенант, начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Официально это пока не комментировали.