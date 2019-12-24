Франция запретила вывозить найденную на кухне и проданную за 24 миллиона евро картину

Франция не выдаст экспортный сертификат проданной с аукциона за 24 миллиона евро картине флорентийского живописца Чимабуэ. Об этом сообщает министерство культуры Франции.

Работу «Осмеяние Христа» французские власти признали национальным достоянием. В течение следующих двух с половиной лет Франция должна найти 24 миллиона евро, чтобы выкупить картину у победителей аукциона.

По данным BBC News, картину купили два чилийских коллекционера, которые живут в США.

Картину, проданную на аукционе в октябре 2019 года, нашли в доме жительницы города Компьен. Работа много лет висела на кухне, хозяйка дома полагала, что это старинная русская икона, но все же решила перед продажей дома показать картину специалистам.

Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо) — художник Проторенессанса, учитель Джотто.