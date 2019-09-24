Старая картина, висевшая на кухне дома во Франции, оказалась шедевром Проторенессанса. Ее оценивают в несколько миллионов евро

Philippe Lopez / AFP / Scanpix / LETA

В одном из домов в городе Компьень на севере Франции на кухне прямо над плитой много лет висела картина. Хозяйка дома считала, что это какая-то старинная икона.

Некоторое время назад она решила отнести картину местным антикварам, чтобы узнать ее стоимость. Выяснилось, что «старую икону» написал флорентийский живописец Чимабуэ (его настоящее имя Ченни ди Пепо) — один из самых знаменитых художников Проторенессанса и учитель Джотто.

Картина из дома в Компьене, предполагают искусствоведы, — часть созданного Чимабуэ в 1280 году диптиха, каждая половина которого состояла из четырех изображений сцен мучений и распятия Христа.

До настоящего момента считалось, что сохранилось лишь две сцены — одна из них хранится в Национальной галерее в Лондоне, вторая — в Коллекции Фрика в Нью-Йорке. При этом фрагмент «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», который находится сейчас в Лондоне, несколько веков считался утраченным. Его нашли лишь в 2000 году, когда один из британских аристократов обнаружил картину в своем поместье в графстве Суффолк.

Небольшая картина из Компьеня (ее размеры 25,8 на 20,3 сантиметра) изображает Христа в окружении насмехающихся над ним людей.

«Насмешки над Христом» будут выставлены на французский аукцион Actaeon, который пройдет в городе Санлис 27 октября. За картину рассчитывают выручить от четырех до шести миллионов евро.

Откуда в ее доме появилась работа Чимабуэ, владелица картины не знает.