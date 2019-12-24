Глава Минкульта РФ Владимир Мединский отрицает, что помог вернуть в эфир сериал «Эпидемия». Ранее об этом сообщили пять источников «Медузы».

«Да ерунда это, ерунда», — цитирует Мединского «Интерфакс».

«Цензуры у нас в стране нет и быть не может. Были какие-то там задержки с „Эпидемией“, я думаю, что они носили технический характер, и руководство холдинга вовремя обратило на это внимание, что-то там подкрутило в технических настройках платформы», — сказал министр.

Он добавил, что считает «Эпидемию» интересным сериалом.

«Эпидемия» — сериал режиссера Павла Костомарова, снятый по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Он рассказывает историю семьи, которая пытается спастись от неизвестного вируса, появившегося в России. В сериале присутствуют сцены протестов, беспорядков и расстрелов силовиками мирных жителей.

«Эпидемию» показывает онлайн-кинотеатр Premier канала ТНТ, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа». Премьера пятой серии прошла 12 декабря, а через сутки Premier удалил ее из онлайн-кинотеатра, объяснив это маркетинговыми соображениями. Павел Костомаров назвал произошедшее цензурой.

20 декабря пятая серия «Эпидемии» снова появилась на Premier. В начало серии добавили сообщение диктора о том, что зачисткой мирных жителей занимаются не силовики, а «представители незаконных вооруженных формирований». По словам источников «Медузы», вернуть «Эпидемию» к показу помог Владимир Мединский, а вставка с сообщением диктора стала компромиссом.