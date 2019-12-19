Premier возобновит показ сериала «Эпидемия». Удаленную серию о беспорядках вернут в онлайн-кинотеатр

Платформа Premier покажет все серии сериала «Эпидемия» до Нового года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые серии появятся на Premier 20 декабря. Представители платформы подчеркнули, что приняли такое решение после «огромного количества обращений от подписчиков с просьбой продолжить показ сериала».

На платформе также вновь будет доступна ранее удаленная пятая серия.

«Эпидемия» — сериал по бестселлеру Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывающий об эпидемии неизвестного вируса в современной Москве.

В пятом эпизоде сериала, премьера которого состоялась 12 декабря, присутствовали сцены протестов, беспорядков и расстрелов мирных жителей. Спустя сутки после выхода он был удален из онлайн-кинотеатра, а показ остальных серий был перенесен на февраль. В пресс-службе Premier заявляли, что перенос обусловлен маркетинговыми соображениями.

Режиссер «Эпидемии» Павел Костомаров называл удаление эпизода из онлайн-кинотеатра «цензурой».

11 ноября на ТНТ начался показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. После выхода трех серий шоу сняли с эфира; ТНТ объявил, что показы переводятся в Premier. В пресс-службе телеканала объясняли произошедшее «маркетинговым ходом».