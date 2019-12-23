В Татарстане чиновница уволилась после учений МВД по разгону школьников на митинге

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после того, как местные школьники стали участниками учений полиции по разгону акции протеста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Министерство начало служебное расследование. В пресс-службе отметили, что в плане работы ведомства таких учений не было.

Один из учащихся школы в селе Новотроицкое, где проходили учения, сообщил «МБХ медиа», что он и его друг пострадали от действий полиции. «Моего друга поцарапали, он порезался об щиты. У меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», — рассказал школьник. Ранее в МВД говорили, что ни один из школьников не пострадал.

Прокуратура Татарстана организовала свою проверку, в ходе которой оценит действия полицейских и сотрудников школы.

23 декабря издание Znak.com сообщило, что в городе Златоусте в Челябинской области спецназ ФСИН принял участие в посвящении учащихся школы № 21 в кадеты. Во время мероприятия спецназовцы показали приемы разгона демонстрантов. Директора школы вызвали в мэрию, сообщает «Подъём».