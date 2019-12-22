В Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Ни подростков, ни родителей об этом не предупреждали

В татарстанском селе Новотроицкое сотрудники силовых структур провели учения по разгону акции протеста. В качестве участников акции были привлечены девятиклассники местной школы. Об этом написала пользовательница инстаграма Екатерина Пантелеева.

Она выложила видео учений, которые прошли в школьном дворе. На записи подростки «атакуют» сотрудников правоохранительных структур в шлемах и со щитами; те дают им отпор.

Внимание. Видео содержит ненормативную лексику. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как голосовые помощники признаются друг другу в любви.

Екатерина Пантелеева, которую «МБХ медиа» называет жительницей Новотроицкого, рассказала изданию, что учения прошли 20 декабря. «Одноклассникам мальчиков с видео сказали снимать все [действия силовиков], учительница фотографировала», — сказала Пантелеева. Она не уточнила, как получила видеозапись учений.

Один из учеников школы анонимно рассказал «МБХ медиа», что школьников и их родителей не предупредили про характер учений. Подросткам их анонсировали как мероприятие по профориентации и попросили надеть в школу спортивную форму. «Созывали так: директор зашел [в класс] и сказал выйти на улицу по окончании урока», — сказал собеседник «МБХ медиа».

Когда подростки вышли во двор, им поручили идти на силовиков, толкать их и бить по щитам, рассказал «Подъему» источник в семье одного из мальчиков, попавших на видео. «Большинство родителей вообще проигнорировали эту ситуацию. Мои родители пока в раздумьях, писать ли жалобу», — сказал собеседник издания.

В Новотроицкой средней школе подтвердили проведение учений, не уточнив подробностей. Какое ведомство их организовало, неизвестно. Екатерина Пантелеева написала, что учения проводили сотрудники Росгвардии в рамках «сборов по линии МВД» (Росгвардия и МВД — это разные ведомства, они не подчиняются друг другу).

В Росгвардии заявили, что не имеют к произошедшему никакого отношения и что распространение недостоверной информации свидетельствует «либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о желании… бросить тень на деятельность Росгвардии». В МВД информацию об учениях пока не комментировали.

Обновлено. Учения проводили сотрудники отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана, заявили в республиканском управлении полиции. План учений не был согласован с руководством управления, организована проверка. В управлении МВД сообщили, что в учениях действительно участвовали школьники, но они не были задействованы как условные нарушители и «находились на заднем плане под контролем учителей».

Ольга Корелина