Сбербанк (владеет 46,5% в Rambler Group) рассчитывает, что спор Rambler, возникший из-за авторских прав на веб-сервер Nginx, будет решен в досудебном порядке. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы разговаривали, я разговаривал с ребятами — основателями сервиса [Nginx]. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды. Я считаю, что можно и нужно было, если были претензии, их разрешать сначала путем переговоров, а, если бы не договорились, — то в гражданском суде. Но никак не при помощи правоохранительных органов», — сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Греф ранее говорил, что ему «не нравится уголовное разбирательство», начатое из-за прав на Nginx. Он отмечал, что такие споры нужно решать в арбитражном суде.

12 декабря стало известно, что Rambler Group заявил об исключительных правах на веб-сервер Nginx. У основателей сервера Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски по уголовному делу о нарушении авторских прав. Коновалов в интервью «Медузе» называл требования Rambler «рэкетом». За Nginx вступились многие интернет-компании. 16 декабря Rambler попросил закрыть дело.