Жители России в основном узнают новости по телевидению (70%), из интернета (58%), газет и журналов (19%) и по радио (13%). Об этом говорится в Mediascope, проведенном по заказу Минкомсвязи.

Телевидение стало основным источником новостей для людей старше 55 лет (88% опрошенных), в то время как интернет — для людей в возрасте 16-24 и 25-34 лет (75% и 73% соответственно).

Главные источники новостей в интернете — это «Яндекс.Новости» (25%), «ВКонтакте» (10%), YouTube (7%), Instagram (6%), Google (5%), «Одноклассники» (5%). Опрошенные также упомянули Lenta.ru (2%), Rambler, Telegram, Facebook и «Медузу» (по 1%). Среди источников новостей на ТВ опрошенные назвали Первый канал (36%), «Россия 1» (35%), НТВ (19%) и «Россия 24» (12%).

Интернету как источнику новостей доверяют 14% опрошенных, а телевидению — 44%. Лидерами стали Первый канал и «Россия 1», которым доверяют по 17% и 15% респондентов. «Медузе» доверяют 1% опрошенных, хотя в Москве и Петербурге таких больше — по 3%.

Самые любимые телепрограммы россиян — это «Прямой эфир с Андреем Малаховым» (8,6% опрошенных), «Мужское и женское» (6,3%) и «Поле чудес» (4,7%). Среди сериалов лидируют «Игра престолов» (5%), «След» (3,8%) и «Тайны следствия» (2,8%).

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