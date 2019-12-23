Авиакомпании предупредили о возможной нехватке самолетов во время новогодних праздников

Российским авиакомпаниям может не хватить воздушных судов для полетов в дни новогодних праздников. Об этом говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта ( ) руководству Минтранса.

Речь идет о нехватке 27-30 самолетов, которые уже включены в план полетов на новогодние праздники. Как сказано в письме, перевозчики не могут использовать их, потому что Минтранс не внес воздушные суда в приложения к соглашениям, заключенным РФ в рамках Конвенции о международной гражданской авиации.

Как пишет «Коммерсант», Минтранс с октября перестал вносить новые иностранные самолеты российских авиакомпаний в межправительственное соглашение с Бермудскими островами (там зарегистрировано около 75% всех судов российских перевозчиков). По словам источника издания, так власти хотят заставить авиакомпании регистрировать суда в российском реестре.

По информации «Коммерсанта», в письме АЭВТ идет речь про самолеты «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», Red Wings и Sirius Aero (работает в бизнес-авиации). При этом, как рассказали источники издания, «Аэрофлоту» и S7, у которых «подвисло» в общей сложности пять самолетов, удалось договориться с Минтрансом о внесении судов в соглашение.