Motorola отложила выход нового Razr с гибким экраном из-за слишком высокого спроса

Компания Motorola перенесла сроки предзаказа и старта продаж смартфона-раскадушки Razr с гибким экраном.

В Motorola сообщили, что такое решение принято из-за повышенного спроса на Razr, который превзошел ожидания компании. Благодаря более позднему старту продаж Motorola сможет произвести больше телефонов, чтобы их получили все желающие.

Первоначально предзаказ должен был открыться 26 декабря, а продажи — в январе 2020 года. В компании не назвали новые сроки выхода смартфона на рынок, лишь отметив, что перенос будет «незначительным».

Motorola Razr получила свое название в честь одного из самых успешных телефонов компании, вышедшего в 2004 году. Внешний вид нового Razr также является отсылкой к классической модели.

Первоначально Razr будет продаваться только в США, о планах выйти на другие рынки Motorola не сообщала. Стоимость смартфона составит 1499 долларов.