В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров. Он получил условный срок

Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиненного в нарушении авторских прав.

По данным компании Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, это первый подобный приговор в российской судебной практике.

Сайгин владел сетью нелегальных киносайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал» (kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv). На этих ресурсах были выложены более десяти тысяч пиратских фильмов, включая популярные киноновинки. Контент поставлялся одним из крупнейших пиратских — Moonwalk, прекратившим работу в октябре 2019 года.

По оценкам Group-IB, в 2019 году рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение. Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже показателя 2018 года.