Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% пиратских киносайтов России

Правообладатели в Нидерландах добились отключения серверов стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов в России для показа фильмов и сериалов.

Голландские правообладатели начали борьбу с Moonwalk после выхода в феврале 2019 года отчета занимающейся кибербезопасностью компании Group-IB. В нем, в частности, говорилось, что российские правообладатели фактически не могут бороться с сервисом, так как его сервера расположены в Нидерландах.

По данным правообладателей, плеер Moonwalk был интегрирован в 80% пиратских сайтов рунета, включая наиболее крупные ресурсы. На 50 самых популярных сайтов ежемесячно заходили 89 миллионов уникальных посетителей.

Moonwalk работал с 2013 года. На начало 2019 года на сервисе было 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов.

Владельцы Moonwalk зарабатывали на рекламе, встроенной в плеер. Чаще всего это была реклама казино.