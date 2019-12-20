Мосгорсуд прекратил производство по 180-миллиардному иску Rambler к Twitch

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Rambler об отзыве иска на 180 миллиардов рублей к сервису Twitch.

Судья прекратил производство по делу, поскольку стороны достигли внесудебного соглашения и у истца больше нет претензий к ответчику, сообщает «Интерфакс».

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Об иске Rambler к видеосервису, принадлежащему компании Amazon, стало известно 16 декабря. Российская компания утверждала, что на Twitch публикуются «пиратские трансляции» матчей Английской премьер-лиги. Эксклюзивные права на них Rambler приобрел летом 2019 года. До этого они принадлежали «Матч ТВ».

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции АПЛ в качестве обеспечительной меры по иску. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил записи матчей, права на которые оспаривал Rаmbler, поэтому сервису не грозит блокировка.