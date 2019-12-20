Биржевой курс евро опустился ниже 69 рублей. Впервые с марта 2018 года

Евро на Московской бирже днем 20 декабря торгуется ниже отметки 69 рублей. После начала торгов единая европейская валюта подешевела к рублю более чем на 40 копеек.

Предыдущий раз биржевой курс евро опускался ниже 69 рублей в марте 2018 года, напоминает ТАСС.

Курс доллара к рублю на торгах на Московской бирже в пятницу также снизился. Американская валюта торгуется, на 14:00 мск, по 62,1 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар подешевел почти на 30 копеек.