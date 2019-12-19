Здание московской больницы, сотрудники которой заявили о принуждении к увольнению, передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

Здание филиала московской онкологической больницы № 1 (бывшая гинекологическая больница № 11) передадут Центру паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщила в фейсбуке директор центра Нюта Федермессер.

«Эти корпуса передаются нам для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса [гинекологической больницы]. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», — написала Федермессер.

По ее словам, а здании больницы будет размещено не менее 120 сестринских коек. «И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода», — добавила Федермессер.

18 декабря сотрудники филиала московской онкобольницы № 1 пожаловались, что руководство объявило им о закрытии больницы и предложило уволиться по собственному желанию. Они не согласились и пригласили на собрание в больницу главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Из-за этого, по рассказам врачей, главврач вызвал Росгвардию.

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что больница закроется на ремонт, а ее сотрудникам предложат новые места работы. Также власти подчеркнули, что глава «Альянса врачей» пришла на собрание, где обсуждают тактику лечения и где недопустимо присутствие посторонних. При этом Росгвардию вызвал не главврач, а сотрудник ЧОП; он сделал это по просьбе неизвестного лица и был уволен, заявили в департаменте.