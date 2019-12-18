Сотрудники гинекологической больницы в Москве заявили, что их вынуждают уволиться. В больницу вызвали Росгвардию

Обновлено. Департамент здравоохранения Москвы заявил, больница закрывается на ремонт, ее сотрудникам предложат другие места работы, а росгвардейцев в учреждение случайно вызвал сотрудник ЧОП, который уже уволен.

В Москве закрывают филиал № 2 онкологической больницы № 1 (бывшая гинекологическая больница № 11), а ее сотрудников вынуждают уволиться, сообщил профсоюз . Заведующий одного из отделений больницы Георгий Цикаридзе рассказал «МБХ медиа», что увольнение грозит примерно 100 медикам.

По словам Цикаридзе, 6 декабря главный врач объявил, что больница «закрывается якобы на ремонт» из-за плохого состояния. Медиков попросили уволиться по собственному желанию, они отказались. Им предложили компенсации, не оговорив их размер. Сотрудники считают причины закрытия надуманными и выступают против массового увольнения. Они написали письмо властям, под которым подписались также более 200 пациентов.

Цикаридзе рассказал, что 18 декабря на собрание в больницу пришла глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Главный врач потребовал от нее уйти, а когда она отказалась, вызвал Росгвардию. Сама Васильева написала, что в больницу также приехал министр здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Осенью 2019 года в Москве произошло несколько громких конфликтов с участием медиков. В сентябре врачи НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина публично выступили против своего руководителя Светланы Варфоломеевой. Минздрав отказался поддержать претензии врачей, в результате из НИИ детской онкологии уволились девять человек.

В октябре из Национального центра здоровья детей (НЦЗД) уволили трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, которые проводили уникальные операции по пересадке почек маленьким детям. Причиной конфликта стал один из препаратов, применяемых Каабаком и Бабенко. В конце ноября министр здравоохранения РФ поручила восстановить врачей на работе.